終戰80年：天皇陛下「傳承苦難」，全國戰歿者追悼式重申和平誓言

終戰80週年紀念日15日，日本政府主辦的「全國戰歿者追悼式」在日本武道館（東京都千代田區）舉行。天皇、皇后兩陛下、首相石破茂及約4500名遺族出席。眾人悼念在先前的戰爭中犧牲的約310萬人，並重申了對和平的誓言。

天皇陛下在致詞時表示：「我衷心希望，我們能將戰時與戰後的苦難傳承下去，並持續追求和平與人民的幸福」。

追悼式在正午時響起鐘聲，全體參列者默哀一分鐘。天皇陛下在致詞中提到：「終戰80年來，在人們不懈的努力下，才造就了今日我國的和平與繁榮」。他今年也以「深刻反省」的措辭表達追悼之意，並表示「衷心期盼戰爭的悲慘不再重演」。

在此之前，首相石破茂表示：「如今不曾經歷戰爭的一代已佔大多數」。他強調：「我們絕不能再次走錯道路。必須再次將那場戰爭的反省與教訓，深深銘記於心」。他接著說：「無論歲月如何流逝，我們將跨越世代，堅定繼承不發動戰爭的誓言，並貫徹對永久和平的行動」。但他今年並未提及對亞洲諸國的責任。

父親在復員途中去世的遺族代表江田肇先生（82歲），在追悼詞中表示：「世界上許多人因侵略等原因而犧牲」。他認為：「我國有責任向世界呼籲和平的珍貴」。他誓言：「我們遺族將把和平的珍貴和戰爭的悲慘，傳承給後代」。

厚生勞動省表示，預計出席追悼式的遺族為3432人。其中，戰後出生者首次超過半數，佔53.2%。最高齡的出席者為98歲，最年輕的為3歲的玄孫輩。已是連續15年沒有戰歿者的父母出席，且除了受疫情影響而縮小規模的幾年外，今年也是首次沒有配偶出席。

自中日戰爭以來，犧牲的軍人、軍屬約230萬人，平民約80萬人。



在全國戰歿者追悼式上默哀的天皇、皇后兩陛下＝15日正午、東京都千代田區



在日本武道館舉行的全國戰歿者追悼式＝15日上午、東京都千代田區



遺族代表江田肇先生（中）等人前往全國戰歿者追悼式＝15日上午、東京都千代田區

