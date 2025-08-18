橫跨朝鮮半島500公里，回憶終戰後九死一生逃難：「戰爭會剝奪人的情感」

Newsfrom Japan

終戰剛結束，當時8歲的坂田肇先生（88歲）從朝鮮半島南下超過500公里，回到日本。從那場逃難中倖存80年後，坂田先生回顧這段驚心動魄的經歷，並表示「戰爭會剝奪人的情感」。

坂田先生於1937年出生於現在北韓東北部的吉州。當時一家五口，有父母和兩個妹妹。日本人居住區周圍被鐵絲網圍住，區內有棒球場、電影院和神社等，過著無憂無慮的生活。

然而，1940年父親被舊海軍徵召，戰爭末期也開始遭到美軍空襲。坂田先生回憶道：「幾架戰鬥機低空飛行而來。他們不分青紅皂白地機槍掃射，造成許多人死亡」。坂田先生躲在高粱田裡才倖免於難。

1945年8月15日的「玉音放送」，坂田先生是和母親、妹妹們一起聽的。從那天起，數十輛舊蘇聯的坦克車湧入城鎮。蘇聯士兵每晚都鎖定那些男性因兵役不在的家庭，掠奪衣櫃等家產。為了避免遭到性侵，女性們剪了光頭，穿上男性的衣服。他回憶道：「每晚都能聽到槍聲，根本沒有時間睡覺」。

坂田一家在父親生死未卜的情況下，決定撤離。他們離開被洗劫一空的家，前往500多公里外的釜山港，準備搭船。

鐵橋和鐵軌被炸毀的區間，他們只能步行。為了充飢，他們吃野草和青蛙，將充滿孑孓的消防用水煮沸後飲用。他多次目睹有人跳崖、有人餓死。「人類已經不再是人類了」。他至今仍忘不了孩子們爭搶蘇聯士兵丟出的腐爛黑麵包的場面。

終戰後，朝鮮半島以北緯38度線為界，北部由蘇聯佔領，南部由美國佔領。據坂田先生回憶，38度線附近每隔約50公尺就有一個蘇聯士兵站崗，幾乎所有家當都被搶走。越過38度線往南後，他們吃著美軍發的乾麵包，他用繩子綁著2歲的妹妹繼續前進。在出發約一個月後，他們終於抵達釜山港，當時的坂田先生因營養不良，瘦得像一具骷髏。

從那場逃難倖存後約10年，由於戰爭創傷，他曾是一個「無法感受恐懼、失去情感的人」。如今，世界上戰爭仍在持續。坂田先生不斷祈禱：「只要新聞播放戰鬥畫面，我都會想起當年的經歷。我希望世界能不再有戰爭」。



坂田肇先生正在解釋逃難經歷＝6月4日、山梨縣笛吹市



坂田肇先生所畫的進行機槍掃射的美軍戰鬥機＝6月4日、山梨縣笛吹市



坂田肇先生所畫的跳崖的人們＝6月4日、山梨縣笛吹市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]