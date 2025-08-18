東京大空襲倖存女性＝稱戰爭「毀了一生」，已於六月辭世

Newsfrom Japan

太平洋戰爭在迎來80週年之際，產生了許多孤兒。在東京上野等地，也有人被迫過著「流浪兒」的街頭生活。在東京大空襲中失去雙親，並於今年6月以87歲高齡辭世的鈴木賀子女士就是其中之一。她生前曾不斷呼籲：「僅僅一場戰爭，就毀掉了許多人的一生。戰爭，絕對不能再發生」。

鈴木女士在東京都江東區長大，1945年3月的東京大空襲中，她與母親和姊姊走散，並失去了她們。由於父親此前已病逝，年僅7歲的她與另一位姊姊和弟弟成了孤兒。

姊姊當時住在公司的宿舍，鈴木女士便和弟弟一起輾轉於各個親戚家。她曾被突然帶到北海道，並遭到親戚虐待，例如從二樓窗戶將她丟下。她懇求之下才得以返回東京，卻在青函聯絡船上被丟下，只能靠乞討才回到姊姊身邊。她回憶說：「我們當時就像物品一樣」。

她無法在姊姊的宿舍久留，姊姊對她說：「大家都在地下通道睡，沒關係的」。於是她便和弟弟一起，住在上野車站的地下通道。

為了生存，她與其他六、七名流浪兒結伴，分食從上京（到東京）的人那裡偷來的便當，或是從黑市偷來的食物。年紀較大的孩子教她：「偷了東西，先放進嘴裡」。這樣即使被抓，肚子裡也有東西。但她也因嘴裡有東西跑不快，被抓到後就會挨打。

地下通道裡的女孩很少，大部分都是男孩，也有大人。她回憶：「不分大人小孩，每天都有人死去」。有人把遺體抱到通道口，然後有人會來處理掉。

約一個月後，鈴木女士去了親戚家，弟弟則被送去設施。她當時覺得「留在上野，至少不會被欺負，還比較好」。最終，她被茨城縣的繼母收養，國中畢業後便到東京工作。

她的弟弟在20歲時自殺，姊姊也早逝。她曾將這段經歷深埋心底，直到2005年左右造訪東京大空襲・戰災資料中心（江東區）後，才開始接受採訪。

她曾顫抖著聲音說：「戰爭是國家製造的人禍。如果沒有戰爭，我原本可以和父母一起過著和平的生活。有太多人的人生被戰爭毀了」。她總結道：「戰爭是無謂的犧牲。我絕對不要戰爭」。



在東京大空襲中成為孤兒、並於今年6月去世的鈴木賀子女士＝2019年3月、東京都墨田區



1946年，在東京台東區上野過著流浪生活的戰爭孤兒們（攝影師：師岡宏次，圖片由昭和館提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]