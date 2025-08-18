三宅唱導演《旅行與歲月》榮獲瑞士盧卡諾影展最高獎

Newsfrom Japan

【巴黎時事】第78屆盧卡諾國際影展頒獎典禮於16日在瑞士南部盧卡諾舉行，導演三宅唱（41歲）的電影《旅行與歲月（暫譯）》榮獲競賽單元最高獎項「金豹獎」。這是繼2007年小林政廣導演的《愛之預感》後，日本電影睽違18年再次獲此殊榮。

獲獎作品講述一位陷入困境的編劇，因一場旅途中的邂逅，重新審視自己人生的故事。電影由韓國演員沈恩敬飾演主人公編劇，堤真一、河合優實等人共同演出。該片預計於11月在日本上映。

三宅導演在得獎感言中表示：「這部電影是所有演員和工作人員共同創造的，他們都付出了非常美麗的努力。我為此感到無比驕傲」。

此外，空音央導演的電影《筆直的頸子》則榮獲最佳短片獎，主演為安藤櫻。

盧卡諾影展過去曾將最高獎項頒給日本導演，包括衣笠貞之助導演的《地獄門》、市川崑導演的《野火》、以及實相寺昭雄導演的《無常》。



第78屆盧卡諾國際影展中，三宅唱導演憑藉《旅行與歲月》榮獲最高獎金豹獎，手持獎盃＝16日、瑞士南部盧卡諾（EPA時事）



第78屆盧卡諾國際影展最高獎得獎電影《旅行與歲月》的其中一幕。（（C）2025《旅行與歲月》製作委員會）





