東芝、富士通等大型企業總部紛紛遷回「發源地」

東芝、富士通等大型製造商，正將總部功能從市中心遷回工廠或開發據點等「發源地」。除了遠距辦公普及，使得在精華地段設立辦公室的必要性降低，此舉也希望在縮短研究開發與製造現場和經營企劃部門的距離，以強化合作。

東芝目前正在將總部從已租用約40年的東京芝浦高樓，遷至川崎市的一棟大樓。高層辦公室和經營企劃部門的搬遷已完成，其餘公關部門等也預計在本月內搬遷。

芝浦是東芝公司名稱的發源地，而川崎也曾是東芝白熾燈工廠所在地，對東芝而言同樣是具歷史意義的地方。目前，東芝的研究部門等都集中在川崎，總部功能的整合是希望「打破目前公司組織垂直分割、缺乏合作的現狀」（東芝）。

富士通的總部也設在川崎市。去年，富士通將原位於東京汐留的總部功能，以及分散各地的研究開發部門，集中到創業地川崎。其從創立之初就有的川崎工廠也改名為「科技園區」，並正進行再開發，將其打造成一個可進行尖端技術實證實驗的設施。

尼康（Nikon）去年將總部從品川車站前的大型辦公大樓，搬遷至100年前設立據點的東京西大井寧靜住宅區內新建的辦公大樓。尼康也積極深化與地區的交流，例如邀請附近小學生參加顯微鏡觀察活動。公關負責人表示：「我們很高興能被當地居民接納，認為『尼康回來了』。」

另一方面，夏普在2016年將總部從大阪市遷至堺市，但預計在2026年將總部再次遷回大阪市內。在經歷經營危機後，夏普曾將總部遷至堺市工廠內，但他們希望透過搬回交通便利的大阪市中心，以利於招募優秀人才，並擴大與客戶的業務往來。



東芝搬遷後位於川崎市內的總部大樓＝2024年6月、川崎市幸區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]