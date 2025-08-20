旅菲日籍人士遭街頭搶劫殺人案＝日本籍主謀涉嫌僱用當地兄弟行兇

Newsfrom Japan

【馬尼拉時事】菲律賓警方於19日舉行記者會，透露在首都馬尼拉槍殺兩名日本男性遊客的事件，其主謀很可能是居住在日本的日本籍人士。根據了解，主謀與被害者之間存在金錢糾紛，因此僱用了被逮捕的菲律賓籍男子實施殺害。報酬為900萬披索（約2300萬日圓），已支付了1萬披索（約2萬6000日圓）的訂金。

根據警方表示，被逮捕的兩名菲律賓籍男子分別是執行槍殺的嫌犯阿爾伯特・馬納巴特（Albert Manabat，50歲）和擔任導遊的嫌犯阿貝爾・馬納巴特（Abel Manabat，62歲），兩人是兄弟。

據稱，這名被認為是主謀的日本籍人士經常訪問菲律賓，期間阿貝爾嫌犯曾擔任他的司機，因此受託殺害兩名日本遊客。

被害者確認為福岡縣出身的Satori Hideaki（53歲）和靜岡縣出身的Nakayama Akinobu（41歲）。Satori先生等人於15日晚間在飯店附近下計程車後，立即被射殺。兩人據稱是因賭博等目的經常造訪菲律賓，這次是在事發前一天，也就是14日入境。佐藤先生是一名系統工程師。

19日，警方將阿爾伯特嫌犯等人移送檢方。目前仍在追捕另一名菲律賓籍共犯。檢察當局於同日以殺人等嫌疑對嫌犯進行了訊問。



涉嫌槍殺日本公民案而被逮捕的男子們＝19日、馬尼拉

