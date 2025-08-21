非洲開發會議開幕＝石破首相提倡新經濟圈構想

Newsfrom Japan

由日本政府與聯合國等共同主辦的第九屆非洲開發會議（TICAD9）於20日開幕，會議在橫濱市舉行，為期三天，主題為「共創革新課題解決方案」。身為共同主席的首相石破茂在開幕式上發表主旨演說，提倡一項新構想：「印度洋・非洲經濟圈倡議」，將印度洋至非洲視為一個經濟圈。他表明，將官民合作，擴大日本企業對非洲的投資。

首相強調：「如今是『非洲的解決方案（課題解決）』能拯救國際社會的時代。我們希望繼續成為非洲可靠的夥伴，共同前進並相互提供解決方案」。他表示，本屆會議將聚焦於「區域整合與區域內外連結」、「民間部門的永續成長」以及「年輕人與女性」等議題。

首相考量到川普美國政府的高關稅政策等因素，導致國際社會的保護主義趨勢加強，他指出：「為了非洲更進一步的成長，有必要強化超越國界的區域整合與連結性」。除了提出新經濟圈構想，他也宣布將新設由日本和非洲雙方產官學界代表組成的檢討委員會，以強化日非經濟合作。他還表達了加速整備從非洲內陸到印度洋的物流網「納卡拉走廊」（Nacala Corridor）的意願。

為實現永續成長，他表示將官民合作，實現15億美元（約2200億日圓）規模的「影響力投資」，用以應對氣候變遷和支援中小企業。他也提到將與非洲開發銀行合作，提供最多55億美元（約8100億日圓）的貸款，用於基礎設施建設等。

為促進年輕人和女性的能力提升與就業，他承諾未來三年內將培養30萬名人才，其中包括3萬名人工智慧（AI）相關人才。他還表明將改善1000萬名兒童的學習環境，並在五年內向國際組織「Gavi疫苗聯盟」捐助最多5.5億美元（約810億日圓）。



在非洲開發會議（TICAD）開幕前，石破茂首相（前排中央）與各國領袖合影＝20日下午、横濱市西區（代表攝影）



第九屆非洲開發會議開幕式上，石破茂首相發言＝20日下午、横濱市西區（代表攝影）



在非洲開發會議（TICAD）的歡迎酒會上，石破茂首相（右一）致詞＝２０20日下午、横濱市（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]