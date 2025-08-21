訪日遊客7月創歷史新高343萬人＝受學校假期影響而增加

Newsfrom Japan

日本政府觀光局於20日公布7月的訪日外國人人數（估計值）為343萬7000人，較去年同期增加4.4%。這一數字遠高於2024年7月創下的329萬2602人，刷新了7月單月的歷史最高紀錄。

由於配合學校假期來日的人數增加，以中國、台灣、美國、法國為主的遊客推升了整體人數。然而，由於社群媒體上流傳日本將發生地震的資訊，來自香港和韓國的遊客數都出現了兩位數的減少。

從國家/地區來看，中國以25.5%的增長率、97萬4500人位居首位。其次是韓國，減少10.4%至67萬8600人；台灣增加5.7%至60萬4200人；美國增加10.3%至27萬7100人。

其中，台灣的訪日遊客數，受惠於新航線開通和增班效果，創下單月歷史新高。此外，美國、法國、印尼等國的7月遊客數也刷新了歷史紀錄。另一方面，香港則因颱風導致航班取消等影響，大幅減少36.9%。



抵達成田機場的外國觀光客＝6月17日、千葉縣成田市

