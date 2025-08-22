世博會廁所免費提供生理用品＝學生團體盼「成為日常」

Newsfrom Japan

在大阪・關西世博會場內的部分廁所，正提供免費的生理用品。由大阪大學的教員和學生組成的團體，曾為全國各地學校和能登半島地震災區提供免費生理用品，他們將獨自開發的供應裝置，安裝在展館等地的九個女性廁所。該團體成員希望藉由世博會這個「未來社會的實驗場」，推動生理用品在廁所內成為日常。

設置此裝置的是大阪大學大學院人類科學研究科的「MeW計畫」成員，他們從多樣角度研究月經和生理用品相關課題。他們開發了紙箱製的供應裝置，讓有需要的人可以自由取用衛生棉和棉條，並於2021年將其設置在校內廁所。許多使用者給予正面評價，表示「感覺自己的生理之苦獲得了同理」。目前，全國各地方政府和學校已普及約5000台裝置。去年能登半島地震時，學生們也親自將生理用品送到災區的避難所。

世博會的訪客也給予了許多好評，例如「突然來生理期幫了大忙」、「感動，這才是未來的廁所」。然而，也發生過生理用品被大量取用的問題。

該團體成員於4月，也在會場內的「女性展館」舉辦了一場以月經課題為主題的研討會。發起此計畫的杉田映理教授指出：「『生理期是應該隱藏的事物』這樣的認知正在擴散。讓所有人對月經有正確的知識是很重要的」。

在新冠疫情期間，「經期貧窮」（因經濟原因無法取得生理用品）引起了關注。杉田教授強調：「這個議題不應是一時的熱潮」。她呼籲：「生理用品是『保護生命與健康的必需品』。希望大家將其視為不僅是女性，而是整個社會的課題」。



設置在大阪・關西世博會「大阪健康護理館」廁所內的生理用品供應裝置。（大阪大學杉田映理教授提供）

