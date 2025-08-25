日本蜱蟲傳染病患者數創歷史新高＝致死率達27%

Newsfrom Japan

據國立健康危機管理研究機構的統計，截至10日，今年經由蜱蟲傳染的「重症熱性血小板減少症候群」（SFTS）感染者人數已達135人，超過了2023年創下的歷史最高紀錄134人。由於感染者人數預計將繼續增加，且病情嚴重時可能致命，厚生勞動省呼籲民眾提高警惕。

根據該省表示，SFTS主要透過蜱蟲叮咬傳染，但也可能從被感染的狗和貓身上傳播。去年，日本首次確認了人傳人的感染案例。

感染後，經過6至14天的潛伏期，會出現發燒、腹痛等症狀。病情嚴重時可能導致意識障礙等，據稱日本國內的致死率為27%。

此前，感染病例主要集中在日本西部，但今年在北海道首次出現感染案例，顯示病毒已開始向東日本擴散。

該省呼籲，為了預防感染，最重要的是避免被蜱蟲叮咬。進入蜱蟲密集的草叢或灌木叢時，應穿著長袖、長褲，並穿能完全覆蓋腳部的鞋子。



蜱蟲（北海道立衛生研究所提供）

