石破首相登上日英「航空母艦」＝表示「將果斷強化威懾力」

Newsfrom Japan

首相石破茂於23日造訪了海上自衛隊橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市），視察了正在進行實質空母化改裝的護衛艦「加賀」。首相在機庫訓話時指出日本周邊安全環境的嚴峻，並呼籲：「為堅守我國的獨立與和平，必須更加果斷地推進強化威懾力的措施」。

首相提及6月中國航空母艦曾同時在日本近海航行一事，指出「中國正在擴大並活絡在我國周邊的軍事活動」。他也對北韓和俄羅斯的動向表示危機感，強調：「我國有必要主動且不間斷地採取措施，強化威懾力和應對能力」。

他將「加賀」號的航空母艦化視為強化威懾力的一部分，並呼籲：「這將有助於強化海空防衛體系。我希望每個人都能思考並執行任務所需的一切」。

首相上次視察護衛艦是在5月於海自舞鶴基地（京都府舞鶴市）。由於防衛省原則上取消了每年舉行的閱兵儀式，本次視察是希望能維持隊員士氣。首相也登上了停靠在美軍橫須賀基地的英國航空母艦「威爾斯親王號」，以展現日英之間的合作。

視察後，首相向記者團表示，英國航母停靠日本「顯示了英國對本區域和平與穩定的承諾（Commitment）」。



首相石破茂（左二）於23日上午在神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地，視察海上自衛隊護衛艦「加賀」並巡閱儀仗隊（代表攝影）



首相石破茂（近景）在視察海上自衛隊護衛艦「加賀」後，接受記者團採訪。後方為防衛大臣中谷元（代表攝影）



首相石破茂（右二）和防衛大臣中谷元（右一）於23日上午在神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地，視察海上自衛隊護衛艦「加賀」，並在飛行甲板上聽取艦長竹內周作（中）說明海公羊飛彈防禦系統（右上）（代表攝影）



首相石破茂（近景）於23日上午在神奈川縣橫須賀市的英國航空母艦「威爾斯親王號」上試乘戰鬥機（內閣廣報室提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]