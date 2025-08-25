日韓領袖確認「未來導向」關係＝石破首相稱繼承歷史觀

Newsfrom Japan

首相石破茂於23日在首相官邸與韓國總統李在明舉行會談。這是李在明自6月就任以來首次訪日。兩國領袖一致同意，將在1965年日韓邦交正常化60週年所建立的基礎上，以「未來導向」來穩定發展日韓關係。首相也轉達，日本歷屆內閣在歷史認知上的立場，包括明文寫入對殖民統治反省與道歉的1998年《日韓共同宣言》，「整體上都是繼承的」。

兩國政府將會談成果以「共同新聞稿」的形式公布，這是兩國領袖睽違17年再次發表共同文件。

這是兩位領袖繼6月在加拿大會談後再次見面。韓國總統在盟友美國之前，為雙邊外交而首次訪問日本，是日韓邦交正常化以來的第一例。

在會談後的聯合記者會上，首相強調：「正因處於如此嚴峻的時代，我們更應攜手合作，邁向更美好的未來」。李在明則回應：「我期望這次訪日，能成為累積真正互信之旅的開端」。

這場會談持續了近兩小時，兩位領袖都肯定了盡早重啟相互頻繁往來的「穿梭外交」。雙方也同意，將考量中國日益增長的霸權主義動向，以及北韓和俄羅斯深化軍事合作的現況，推進日韓以及日美韓之間的合作。

此外，雙方確認將在包括經濟在內的國安領域強化戰略溝通，並在氫能、人工智慧（AI）等尖端產業擴大合作。同時也達成協議，將啟動針對少子高齡化和地方創生等社會問題的政府間協商。

為了擴大人員交流，雙方同意將允許年輕人邊打工邊享受海外生活的「打工度假」簽證申請次數，從一次擴大至兩次。



會談前，首相石破茂（右）與韓國總統李在明（左）握手。攝於23日下午，首相官邸（代表攝影）。



23日下午在首相官邸，首相石破茂（右一）與韓國總統李在明（左二）舉行會談（代表攝影）。



日韓聯合記者會上，首相石破茂（右）發言。左為韓國總統李在明。攝於23日下午，首相官邸。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]