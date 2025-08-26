三菱UFJ 貸金庫竊案＝前行員坦承從「100人身上竊取17至18億日圓」

Newsfrom Japan

因涉嫌從三菱UFJ銀行的貸金庫竊取現金和金條等，前行員山崎由香理（46歲）的竊盜案，於25日在東京地方法院（法官小野裕信）開庭。在被告審訊中，山崎坦承竊取的財物「來自約100人，總價值約17億至18億日圓」。

山崎被告解釋，她最初是為了彌補外匯保證金（FX）交易和賽馬的虧損。她致歉表示：「我引發了一起對整個金融業界造成不信任的嚴重事件，真的非常抱歉」。

當檢方指出，她在2022年單是FX交易的虧損就超過5億日圓時，山崎被告說：「我當時想，如果停止投資，就還不了錢了。虧損超過數千萬日圓後，我的感覺就麻痺了」。

原定於今日進行檢方論告求刑和辯方最終辯論，並在庭上宣判，但已延期至下個月18日。

根據起訴書，山崎被告在2023年3月至2024年10月，於三菱UFJ銀行練馬和玉川兩分行任職期間，從6名顧客的貸金庫中，竊取了共計29塊金條（價值約3億3300萬日圓）、約6100萬日圓現金，以及50張旅遊券（價值約25萬日圓）。



東京地方法院

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]