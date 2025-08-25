倫敦展覽介紹「象形圖」深奧之處＝從東京奧運推廣至全世界
Newsfrom Japan藝術 設計
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
【倫敦時事】在車站、機場等公共設施中，透過圖案傳達安全出口、廁所、服務台等資訊的「象形圖」（Pictogram），日本在普及化方面扮演了重要角色，甚至被視為現今社群媒體上使用的「繪文字」的原型。一場介紹其歷史與製作過程等深奧之處的展覽，正在英國倫敦的日本政府資訊發布中心「日本之家」（Japan House）舉行。
象形圖的特點是，即便語言不通，也能透過設計傳達資訊。日本在1964年東京奧運會上，將象形圖正式應用於競技項目符號和場館設施標示，從此成為國際廣泛使用的先驅。
展覽的入口處，一個模仿披頭四樂團經典專輯《艾比路》（Abbey Road）封面照片的巨大象形圖，迎接來訪者。會場內設計各種巧思，例如可以利用圓形、方形等零件製作原創象形圖的區域，以及以「倫敦象徵」為主題的象形圖展覽，其中包含了根據英國年輕人設計而製作的「大笨鐘」和「炸魚薯條」等圖案。
日本之家的策劃局長西蒙．萊特（Simon Wright）表示：「象形圖如今已成為日常生活的一部分，日本對其發展與普及所帶來的影響是難以估計的」。展覽將持續至11月9日。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]