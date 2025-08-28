三菱商事退出離岸風電開發＝可能影響政府能源戰略

Newsfrom Japan

三菱商事與中部電力於27日宣布，將退出在秋田縣和千葉縣外海三個海域進行的離岸風力發電廠開發計畫。由於近年來建材價格高漲和利率上升，經評估獲利能力後，三菱商事判斷「難以制定可行的事業計畫」，因此決定撤退。日本政府將離岸風力發電視為脫碳化的重要政策，此次事件可能促使政府重新檢討能源戰略。

三菱商事社長中西勝也在東京都舉行記者會，解釋因建材價格飆漲等因素，離岸風力發電的建造成本已擴大至原先預估的兩倍以上。他表示，即便計入透過企業努力調整採購來源，以及政府研擬中的支援方案，「也無法回收投資金額」，以此尋求外界對其撤退的理解。他接著致歉說：「我們辜負了當地居民的期望，感到萬分抱歉。」他計畫將親自前往秋田縣和千葉縣，向當地說明情況。

千葉縣銚子市市長越川信一於同日發表評論，稱「感到非常遺憾」，並強調「我們殷切期盼能確實執行再次公開招標的程序」。該縣知事熊谷俊人也在評論中表示：「這將對當地造成巨大影響。我們希望他們能好好負起說明責任。」



三菱商事社長中西勝也於27日下午在東京都千代田區舉行記者會，回答關於退出國內離岸風力發電事業的提問

