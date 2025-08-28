自民黨公布要求提前總裁選舉的議員名單＝結果最快9月8日揭曉

Newsfrom Japan

自民黨於27日在黨本部舉行了總裁選舉管理委員會（委員長：逢澤一郎）的會議。會議協商了提前舉行總裁選舉的相關程序，並決定公布提出要求的黨籍國會議員名單和都道府縣支部名單。結果最快將在9月8日揭曉，屆時將確定是否提前舉行。

會議結束後，逢澤一郎向記者團說明，在9月2日的兩院議員總會總結參議院選舉後，將向議員和都道府縣支部發出啟動程序的通知。一位黨內幹部預計，做出意向確認的截止日將是「8日」。

要求提前選舉的議員，需要在意向確認當天上午10時至下午3時之間，親自將簽名蓋章的文件送到黨本部。都道府縣支部也設定了同樣的截止時間，並要求提交機關決議。

在會議中，曾有意見要求不公開議員姓名，但最終決議公布，這預計將影響議員們的決策。

《黨則》第6條第4項規定，若有過半數的黨籍國會議員和都道府縣支部代表提出要求，即可舉行臨時總裁選舉。目前，扣除眾參兩院議長，國會議員總數為295人，過半數為172人。

在7月參議院選舉慘敗後，黨內要求首相石破茂（黨總裁）下台的聲音不斷。提前舉行總裁選舉，事實上等同於要求辭職。



首相石破茂進入首相官邸。攝於27日，東京永田町



自民黨總裁選舉管理委員會會議上，委員長逢澤一郎致詞。攝於27日，東京永田町的黨本部

