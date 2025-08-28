三菱汽車下修淨利預測至100億日圓＝受美國關稅衝擊影響

Newsfrom Japan

三菱汽車於27日宣布，已下修2026年3月財年合併淨利潤預測，從原先預估的400億日圓，下調至100億日圓，較前一財年減少約八成。這是由於川普美國政府的高關稅政策對利潤造成壓力。營業利益也下修至700億日圓（原預估1000億日圓），經常性利潤也下修至600億日圓（原預估900億日圓）。預計美國關稅對營業利益造成的直接影響金額為320億日圓。

由於主力市場東南亞等地的銷售競爭日益激烈，銷售額也下修至2兆8600億日圓（原預估2兆9500億日圓）。2026年3月財年的全球銷售量預測為86萬9000輛。雖然仍維持較前一財年增長，但已將競爭加劇的因素納入考量，因此下調了原預測。

社長加藤隆雄在記者會上表示：「不僅是北美，全球汽車產業都面臨嚴峻挑戰。」他雖然將美國汽車關稅稅率降至15%視為「利多因素」，但也對實施時間等未來的不確定性表達了擔憂。



三菱汽車的企業標誌（法新社時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]