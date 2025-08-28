讀賣新聞就「特搜隊偵查」報導致歉＝承認報導錯誤，將刊登道歉啟事

Newsfrom Japan

關於讀賣新聞報導日本維新會眾議院議員池下卓（大阪10區）及其身邊人士正遭東京地方檢察廳特搜部偵查一事，讀賣新聞集團總社公關部於27日坦承報導有誤，表示：「我們曾認為近日會有強制搜查等行動，因此進行了報導，但實際上偵查對象是參議院議員石井章」。並表示將在28日早報頭版刊登道歉啟事。

讀賣新聞在其新聞網站上表示：「在採訪過程中，我們將池下議員和石井議員搞混了。作為一家理應追求準確報導的報社，這是一次不該發生的重大誤報」。

讀賣新聞東京總社的編輯局次長竹原興等人於27日下午前往池下議員在大阪府高槻市的辦公室，向他致歉。池下則遞交了一封致該報社社長的抗議信。

據池下透露，竹原次長表示會花時間檢討採訪過程。

讀賣新聞在27日早報頭版報導，池下的前公設秘書涉嫌非法領取薪水，東京地檢特搜部正進行調查。然而，特搜部在當天上午實際搜查的對象是石井議員的辦公室。

池下在抗議信中，要求報社在早報頭版道歉和更正，並要求公布改善內部治理的措施。



日本維新會眾議院議員池下卓，針對關於其前公設秘書非法領取薪水等報導，向讀賣新聞社提出抗議後，接受媒體採訪。攝於27日下午，大阪府高槻市。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]