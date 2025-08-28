台灣起訴東京威力科創前員工等3人＝涉嫌竊取台積電機密

Newsfrom Japan

【台北時事】台灣高等檢察署（高檢）智慧財產權檢察分署於27日宣布，已起訴包括日本半導體製造設備廠商東京威力科創（Tokyo Electron）台灣子公司一名前員工在內的三人，他們被控違反《國家安全法》，非法取得全球最大半導體代工廠台積電（TSMC）的機密資訊。檢方並對三人求處有期徒刑7至14年。

東京威力科創已於本月上旬宣布，因涉入此案，已將其台灣子公司的這名前員工懲戒解僱。根據高檢表示，這名前員工是在從台積電離職後，才再進入東京威力科創子公司任職。

據該名前員工供稱，他獲取機密的目的是為了讓東京威力科創的加工設備得以改進，藉此「贏得台積電預計將量產的2奈米（奈米為十億分之一）先進半導體的供應資格」。他從兩名同樣在台積電認識的被告那裡獲取了機密資訊。

此案是在台積電內部調查中曝光，公司已於7月向高檢提起訴訟。



台灣積體電路製造（TSMC）的商標（法新社時事）

