東京玩具展開幕＝經典玩具電子雞等展現跨世代魅力

日本最大規模的玩具展銷會「東京玩具展」（由日本玩具協會主辦）於28日在東京都江東區的東京國際展覽中心（Tokyo Big Sight）開幕。28、29日為專供業界相關人士洽談業務，30、31日則開放給一般民眾。近年的玩具市場，由「KIDULT」（大人玩玩具）族群支撐著市場成長。本屆展會匯集221家廠商的約3萬5000件玩具。其中，許多進化的經典玩具吸引了大人和小孩的共同目光。

萬代公司展出了明年將迎來發售30週年的「電子雞」最新版「Tamagotchi Paradise」。其具備縮放功能，可將飼養的角色觀察到細胞層級。角色的特徵可透過基因遺傳，能遇到的電子雞種類超過5萬種，將能吸引20多歲以上、曾是電子雞玩家的客群。

多美公司展出了廣受KIDULT族群歡迎的多美小汽車和Plarail軌道車，以及可讓兒童享受其世界觀的「多美・Plarail積木 交通工具積木小鎮盒子」。這款玩具減少了零件數量，易於組裝，且能與多美小汽車的道路和Plarail的軌道相連接。

出品初代在1987年發售的運動遊戲「小豬羽毛球」的Mega House公司（東京），也參與展出。這款遊戲是透過小豬玩偶的鼻子吹氣，將羽毛球吹到對方球場，當時的玩家如今已為人父母，可以全家同樂。這款玩具改良了羽毛輕盈的羽毛球，並在今年重新推出。

一般民眾的入場，國中生以下免費，高中生以上門票為2000日圓。現場設有最新玩具的遊樂區，並舉辦舞台表演。日本玩具協會會長前田道裕表示：「展出內容能讓一般民眾充分享受樂趣。」目標兩天內吸引超過7萬人次參觀。



玩具展銷會「東京玩具展」開幕。攝於28日上午，東京都江東區的東京國際展覽中心



東京玩具展上，獲得數位部門大獎的「Tamagotchi Paradise」（萬代）。攝於28日上午，東京都江東區的東京國際展覽中心



東京玩具展上，獲得教育部門大獎的「多美・Plarail積木 交通工具積木小鎮盒子」（多美）。攝於28日上午，東京都江東區的東京國際展覽中心



東京玩具展上，獲得遊戲與益智部門大獎的「小豬羽毛球」（Mega House）。攝於28日上午，東京都江東區的東京國際展覽中心

