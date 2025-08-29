最受歡迎運動員：大谷翔平連續四年奪冠、長嶋茂雄第二

Newsfrom Japan

日本民意調查機構中央調查社於28日公布人氣運動意識調查結果，「最受歡迎的運動員」由美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平以壓倒性支持率（超過五成），連續四年獲得第一，無論從性別或年齡層來看，他都是遙遙領先。

第二名是於6月去世的前職棒巨人隊總教練長嶋茂雄。第三名是相撲橫綱大之里，這是自2000年以來，首次有相撲力士進入前三名。第四名是男子排球選手石川祐希（義大利佩魯賈俱樂部），第五名則是在美國職棒大聯盟水手隊等隊活躍的鈴木一朗。

關於全國高中棒球錦標賽的酷暑對策，「錯開比賽時間，避開盛夏」獲得32.3%的支持率最高。其次是「不在甲子園球場，改在巨蛋球場舉行」，獲得29.1%的支持率。關於9月13日開幕的世界田徑錦標賽東京大會中，最受關注的項目是馬拉松，而女子選手北口榛花（JAL）將挑戰二連霸的標槍項目則排名第四。

在「最喜歡的職業運動」中，職棒自1996年以來一直穩居第一。而「最喜歡的職棒球隊」排名，第一名是巨人隊，第二名是阪神隊，自1993年調查開始以來，排名從未變動。在「最喜歡的J1球隊」中，鹿島隊時隔六年再次回到第一名。

本次調查於6月進行，對象是全國20歲以上的男女，以個別面談方式進行。共回收1184份有效回答。





