目標消滅痴漢＝27歲女性受害者發起徽章活動十年

一般社團法人「痴漢遏止活動中心」（大阪）發放的免費「痴漢遏止徽章」，是由一位曾飽受其害的27歲女性殿岡Taka子（化名）在十年前高中時期發想的。她抱持著「不讓新的加害者、新的受害者誕生」的信念，持續為實現一個沒有痴漢的社會而努力。

2014年4月，剛升上高中的第二天，殿岡就在通勤電車上第一次遇到痴漢。「我當時太害怕了，發不出聲音，什麼都做不了」。儘管她嘗試改變車廂和通勤時間，甚至與男性朋友結伴上學，但仍持續受害。

隔年4月，她親手抓住了犯人。在將犯人交給警察時，她意識到：「抓住犯人並不是終點。我只是不想再受害」。於是，她與母親製作了寫著「痴漢是犯罪。我不會忍氣吞聲」的卡片，並將其別在包包顯眼處，之後，痴漢的騷擾就完全停止了。

她在社群媒體上分享了這張卡片，隨後收到了一位曾受痴漢所害的女性聯繫。這位女性就是她母親的兒時玩伴，後來成為該中心代表的松永彌生（60歲）。兩人商議後，決定透過群眾募資製作能表達拒絕痴漢意願的徽章，並於2016年1月成立了中心來推廣。

至今，中心已發放了約3萬枚徽章。徽章最初是有償提供，但在贊助者增加後，從2022年起改為免費發放。中心收到了許多女校學生的迴響，表示「不再受害了」、「可以安心搭電車了」。

徽章的設計每年都會向學生公開徵稿，透過比賽決定。據稱，也有男性應徵者表示，「因為重要的人受害，所以想做點什麼」。

也擔任徽章比賽評審的殿岡女士說，活動的動力來源是「希望預防被害的使命感」。從2015年比賽開始至今已過十年，如今每年都能收到數百件參賽作品。她希望：「如果能有越來越多人對痴漢問題有當事人的意識，就能避免產生加害者。希望這場比賽能成為一個契機」。

若透過中心的網站註冊會員，即可免費獲得徽章。今年的比賽徵稿將持續到9月10日。



痴漢遏止活動中心發放的徽章。上面寫著「我不會忍氣吞聲」等文字。（該中心提供）

