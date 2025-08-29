富士電視台求償前社長等50億日圓＝因中居案導致公司鉅額損失

Newsfrom Japan

富士電視台於28日宣布，已向東京地方法院提告，要求前社長港浩一和前專務董事大多亮支付50億日圓的損害賠償。富士媒體控股（HD）表示，由於兩人怠於調查前藝人中居正廣的性加害問題和制定對策，導致富士電視台蒙受約453億日圓的損失，因此要求其支付部分賠償。

中居的問題於去年12月浮上檯面。今年3月，第三方委員會公布的報告書嚴厲指出，港、大多兩人在未與法規遵循部門分享問題資訊的情況下，仍讓中居持續參與節目演出，是「極其淺薄的經營判斷失誤」。

問題曝光後，贊助商紛紛停止投放廣告，導致富士電視台的廣告收入銳減。富士媒體控股預計2025年3月財年將首次出現合併淨虧損；2026年3月財年的本業獲利營業損益，也預計將出現120億日圓的虧損。

港浩一在今年1月下旬辭去社長職務，此前他因舉行限定媒體出席的記者會而飽受批評。大多亮則於4月辭去了富士電視系列關西電視台社長的職務。

富士媒體控股在聲明中表示，提起訴訟是基於「為了讓人權和法規遵循成為最重要的企業文化，追究責任是不可或缺的判斷」。



富士電視台的商標。攝於6月25日，東京台場



富士電視台前社長港浩一。攝於1月27日，東京都港區



富士電視台前專務董事大多亮。攝於4月4日，大阪市北區

