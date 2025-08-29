電通集團考慮出售海外業務＝恐實質退出國際市場

Newsfrom Japan

【布魯塞爾時事】英國《金融時報》（FT，電子版）於28日報導，電通集團（G）正在考慮出售海外業務。若全面出售，雖然可能為集團帶來數十億美元（約數千億日圓）的資金，但這也意味著集團將實質退出國際市場。

根據《金融時報》報導，電通集團正透過金融機構向同業或投資公司等潛在買家探詢出售業務的可能性。該公司也可能只出售部分資產。出售對象是在歐美和亞洲開展的廣告及媒體相關業務，這些業務近年來持續表現不佳。

電通集團曾在2012年以約32億英鎊（當時約4000億日圓）收購英國廣告巨頭安吉斯集團（Aegis Group），成為全球第五大廣告控股公司。

然而，因客戶流失和廣告費用削減，海外業務業績惡化。電通集團已實施包括裁員超過3400人在內的重組計畫，預計2025年12月財年的營業損益將出現35億日圓的虧損。

電通集團相關人士接受時事通訊社採訪時表示：「目前還沒有任何決定，但為了提升企業價值，我們正在考慮所有可能的選項」。



電通總部。攝於東京都港區

