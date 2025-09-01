日本推動寵物防災＝重視日常訓練與專用物資，希望避免避難所糾紛

Newsfrom Japan

為防止災害發生時，避難所因寵物問題而產生糾紛，日本正積極推動相關市民講座，並開發專用的防災商品。9月1日是「防災日」，專家指出：「寵物既是『家人』也是『動物』。平日的訓練與教養，就是最好的防災準備」。

8月10日，在東京都荒川區，一個致力於寵物防災的志工團體「With」舉辦了市民講座，吸引了許多放暑假的中小學生參加。在練習如何在避難所為寵物確保飼養空間時，參與者組裝了室內帳篷，以便讓寵物不被其他避難者看見，避免產生糾紛。

一名住在荒川區的國中一年級女學生（13歲）因為擔心自己飼養的鸚鵡會給避難所的人帶來麻煩而參加。她說：「我聽說寵物會因為毛巾等有平常熟悉的氣味的物品而感到安心，我已經想盡快準備了」。

生活用品製造商「愛麗思歐雅瑪」（Iris Ohyama，仙台市）於8月推出一款全新的寵物專用防災套組，內含折疊式廁所和寵物名牌等。開發負責人雫石Kirari（31歲）是宮城縣石卷市出身，他將自己在東日本大地震中，與寵物一起經歷災害的經驗應用於產品開發。

雫石當時飼養的貓狗無法進入避難所，只能由留在自宅的家人照顧。因此，這款防災套組考慮到寵物可能需要在戶外避難的情況，配備了高保溫性的鋁箔毯，以及當寵物被瓦礫等割傷時，可保護傷口的專用膠帶。他說：「希望這個商品能成為大家思考如何與寵物一起避難的契機」。

環境省在2018年制定的指導方針中，敦促市町村等地方政府，整備在避難所接納寵物所需的支援體系。該省負責人表示：「雖然法令並未強制要求避難所接納寵物，但這是一個必然會發生的問題，因此需要從平時就做好準備」。

精通寵物災害對策的九州醫療科學大學（宮崎縣延岡市）社會心理學教授加藤謙介指出：「飼主平時若能妥善飼養寵物，這本身就是最好的防災準備」。他補充說：「與當地居民合作整備避難所的環境，並事先考慮避難所以外能安置寵物的地方，也同樣重要」。



在致力於寵物防災的志工團體「With」舉辦的市民講座中，參與者們正在設置室內帳篷。攝於10日，東京都荒川區。



愛麗思歐雅瑪新發表的寵物專用防災套組。攝於7日，東京都港區。

