日印領袖視察半導體工廠＝石破首相搭乘新幹線，展現兩國合作

首相石破茂於30日與印度總理莫迪一同視察了位於宮城縣大和町的半導體製造設備製造商「東京威力科創宮城」工廠。兩位領袖在29日的會談中，已確認將強化半導體、重要礦物等經濟安全保障領域的合作。此次視察旨在向國內外展現日印兩國的緊密合作。

東京威力科創的母公司在去年9月與印度企業集團塔塔集團旗下的塔塔電子簽訂了半導體製造的戰略合作夥伴協議。兩位領袖在工廠參觀了預計將交付給印度的半導體設備。

石破向記者團表示：「協助印度半導體產業發展，對日本企業來說也將有助於實現出口對象的多樣化」。他宣示：「我希望兩國能雙向合作，共同推動半導體供應鏈的強韌化和經濟安全保障的強化」。

為前往工廠視察，兩位領袖在東京車站一同搭乘了東北新幹線「隼鳥號」，前往仙台市。兩位領袖並肩而坐，進行了關於鐵路的對話。在新幹線途經大宮站時，他們還在車廂內視察了正在停靠的次世代新幹線試驗列車「ALFA-X」。首相向記者團強調：「（讓莫迪先生）看到試驗列車也具有重大意義」。



印度總理莫迪（中）與首相石破茂（右三）等人在「東京威力科創宮城」工廠視察後合影。攝於30日下午，宮城縣大和町（代表攝影）。



首相石破茂（左）與印度總理莫迪（右）在新幹線前握手。攝於30日，JR東京車站（內閣廣報室提供）。



首相石破茂結束「東京威力科創宮城」工廠視察後，回答記者提問。攝於30日下午，宮城縣大和町（代表攝影）。

