名古屋氣溫達40.0度＝今夏全國40度以上地點累計達30處

日本南部從東北南部到九州地區，31日持續受高氣壓籠罩而晴朗，許多地方出現了最高氣溫35度以上的猛暑日。根據氣象廳表示，特別是東海地區氣溫大幅升高，名古屋市觀測到40.0度。這是自2018年8月3日的40.3度以來，該市第二次達到40度以上。

今年夏天，全國觀測到40度以上的天數達歷史最多的9天，累計達到13個都府縣的30個地點。由於9月觀測到40度以上的紀錄，僅有2020年9月3日的新潟縣三條市（40.4度）和胎內市（40.0度），因此名古屋市是新潟縣以外地區，觀測到40度以上氣溫最晚的案例。今年夏天因不斷刷新紀錄而備受關注。

31日的最高氣溫，愛知縣豐田市為39.6度，岐阜市39.2度，山梨縣甲州市和大阪府豐中市38.7度。東京都心（千代田區）氣溫為36.8度，在25日已刷新了年度猛暑日數的最高紀錄。

預計9月上旬，東北南部及東、西日本地區，仍將有部分地區出現猛暑日。9月1日，大部分都府縣也發布了中暑警戒警報。

