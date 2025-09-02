日本政府模擬南海海槽地震＝確認防災應變

Newsfrom Japan

在「防災日」的1日，日本政府進行了以南海海槽地震為假想的防災演練。由首相石破茂擔任本部長的緊急災害對策本部在首相官邸舉行會議，確認了各省廳的應變措施，並透過視訊會議聽取了靜岡縣知事鈴木康友關於災區情況的報告。

本次演練考量到能登半島地震的經驗，模擬在冬季日落後、災情容易擴大的條件下發生。演練情境為下午5點10分，和歌山縣南方外海發生芮氏規模9.1的地震，導致從東海到九州的廣泛地區遭受震度7的劇烈搖晃。在總部會議上，靜岡縣知事鈴木康友提出要求：「預計儲備物資將不足，懇請政府透過各種方式提供迅速且順暢的支援」。首相回應：「我們將竭盡全力進行受災者的救援、救助和避難支援」。

總部會議結束後，首相舉行記者會，說明政府的應變措施。除了呼籲國民「不允許散布關於災情的惡意虛假訊息。請務必謹慎」，也要求民眾不要囤積食物等物資。

演練開始前，內閣成員已預設首都直下型地震，以步行方式趕赴官邸集結。

政府在3月公布的南海海槽地震災害模擬中，預估最糟糕的情況下死亡人數將達到約29萬8000人。此外，另有約5萬2000人可能因災害相關原因死亡。政府正致力於分散物資儲備和改善避難生活環境，以減輕損害。

演練結束後，首相前往埼玉市，視察了以首都直下型地震為假想的關東9個都縣市聯合防災演練。



在模擬南海海槽地震的防災演練緊急災害對策本部會議上，首相石破茂（左起第三位）發言。攝於1日上午，首相官邸



首相石破茂在模擬南海海槽地震的防災演練緊急災害對策本部會議上。攝於1日上午，首相官邸

