日本NITE呼籲民眾注意卡式爐瓦斯罐＝確認使用期限防止災害事故

當水電等維生管線在災害中中斷時，卡式瓦斯爐和攜帶式發電機非常有用，但若因經年劣化或不當使用，也有可能引發重大事故。日本產品評價技術基盤機構（NITE）配合9月1日的「防災日」發出警告，呼籲民眾檢查產品狀態。

根據NITE的數據，2020年至2024年間，共收到204件關於卡式瓦斯罐和卡式瓦斯爐的事故通報。在已完成原因調查的157件事故中，雖然因產品瑕疵造成的事故以92件為最多，但「不當使用或不注意」的事故有29件，佔近兩成，「經年劣化」也有7件。

攜帶式發電機的事故通報在2020年至2024年間有21件。許多事故是因在室內使用導致一氧化碳中毒，在已完成調查的17件中，有12件與不當使用或不注意有關。

一起在京都發生的事故是，2021年1月，一個長期存放的瓦斯罐內部墊圈劣化，導致瓦斯外洩後引燃，造成一名80多歲男性燒傷。在鹿兒島，2020年9月發生一起攜帶式發電機事故，因通風不良在室內使用導致一氧化碳中毒，三人倒下，一人死亡。

卡式瓦斯罐的事故多數導致火災和人員傷亡。攜帶式發電機則多為一氧化碳中毒，多人受害，且死亡事故比例較高。

NITE的負責人指出，重要的防範措施包括：確認產品的使用期限並盡早用完、依循說明書正確使用、以及確認使用場所的安全性。他們推薦採用「滾動式庫存」（rolling stock）方式，優先使用期限較近的產品，再補充新的。

負責人呼籲：「為了在需要使用時不發生事故，請確認產品的製造年份等資訊，並考慮汰舊換新」。



因卡式瓦斯罐經年劣化而起火的卡式瓦斯爐（NITE提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]