台灣將撤銷對日本食品進口限制＝無須檢附輻射檢測文件

Newsfrom Japan

【台北時事】台灣當局於1日宣布，為撤銷東京電力福島第一核電廠事故後對日本食品的進口限制，將開始為期60天的意見徵詢。預計最快在年底前，將全面廢止要求所有日本進口食品附帶產地證明書的措施，以及對福島、茨城、栃木、群馬、千葉等5縣食品必須提交輻射物質檢測報告的規定。

根據主管機關衛生福利部表示，自2011年以來至今年7月這14年間，共對超過26萬件日本食品進行輻射物質檢測，結果皆符合標準。衛福部總結，這5縣產食品的輻射風險「可以忽略」，並指出目前除台灣外，只剩下包括香港、澳門、中國、韓國和俄羅斯在內的國家和地區仍在實施限制。台灣未來仍會對進口食品進行抽樣檢查。

去年9月，台灣當局在維持產地證明書和5縣輻射物質檢測報告義務的前提下，原則上解禁了日本食品的進口。日本政府當時已要求「盡早撤銷證明書附件等進口限制」。



台灣的旗幟（EPA時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]