日本政府考慮設立經濟安全保障新組織＝負責資訊分析與政策建議

Newsfrom Japan

日本政府已開始考慮在2027年度內，新設一個專責經濟安全保障的智庫型組織。該組織將負責全面的資訊收集、分析、政策建議，以及官民合作。此舉的目的是為了提升國家的政策規劃能力和應對能力。政府計畫在明年的例行國會上提交相關法案。多位政府相關人士於1日透露了此消息。

經濟安全保障的範疇廣泛，涵蓋重要礦物、半導體、人工智慧（AI）等，由不同省廳負責。因此，政府在綜合應對上一直存在課題。

這個新組織將與美國、澳洲等盟友國家的機構合作。透過分析各國的貿易統計數據和民間的航運資訊等，將供應鏈風險視覺化，並向各省廳提供資訊。

此外，該組織還將管理和營運是希望促進官民、產學官順暢合作的協商會議。一位政府相關人士表示：「目標是匯集外交、情報、國防、經濟、技術等專業知識，提出綜合性的政策建議」。

新組織的形態，預計將會是獨立行政法人或特殊法人。目前正以由內閣府、經濟產業省、文部科學省共同管轄的方案為主進行協調。



從海底收集的稀土粉。攝於2013年10月，神奈川縣橫須賀市的海洋研究開發機構

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]