涉世田谷區女性命案＝警視廳逮捕韓國籍男友

東京都世田谷區日前發生一起女性遭利刃砍殺死亡的案件，警視廳國際犯罪對策課等單位於2日凌晨，以殺人罪嫌逮捕了死者的韓國籍男友朴勇俊（30歲，音譯），他目前拒絕發言。

根據該課表示，死者是40歲的韓國籍自營業者朴智媛（音譯）。警方懷疑兩人因感情糾紛發生衝突，正在進行調查。

朴嫌被控於1日下午1時30分左右，在世田谷區野澤的辦公室內，持刀砍殺朴智媛的頸部致死。

朴嫌犯案後逃離現場，約3小時後在羽田機場被警方逮捕。他對朴智媛的死稱「我認識她，但今天沒有見面」。據了解，他已預訂前往韓國的機票，疑似準備潛逃出境。

據警視廳人身安全對策課等單位表示，兩人是透過日語學習應用程式結識，並於今年4月開始交往。朴嫌於8月23日從韓國入境，並一直住在朴智媛位於東京都港區的家中。

朴智媛曾於8月29日凌晨3時左右到三田署轄區的派出所報案，稱「兩天前跟男友提分手，結果被他施暴。今天再次提分手，他就跑掉了」。警方對朴嫌發出口頭警告，並安排朴智媛到朋友家中避難。

然而，朴嫌在隔天30日又再次前往朴智媛的住處，因此警方勸他回國，並將他送至成田機場。但目前尚不清楚朴嫌是否真的已出境，據了解他在之後又與朴智媛有所接觸。



1日下午，警視廳調查人員在東京都世田谷區的案發現場附近進行調查，該女性被發現時頸部流血倒地

