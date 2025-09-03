森山等自民黨四名幹部表明辭意＝石破首相雖表示續任仍陷困境

Newsfrom Japan

自民黨幹事長森山裕於2日的兩院議員總會上，在參議院選舉總結後表明辭意，稱「我將承擔責任，希望辭去職務」。總務會長鈴木俊一、政調會長小野寺五典、選對會委員長木原誠二也向首相石破茂（黨總裁）傳達了辭職意願。儘管首相已表明將繼續留任，但黨內四名幹部同時表示辭意，使他陷入更加艱困的境地。

自民黨在黨本部召開總會，並報告了在參議院選舉中大敗的總結文書。首相對此強調：「我將在適當的時機判斷責任，但首先，我會全力以赴做好國民所期待的事情」。他在首相官邸回答記者提問。黨內要求他下台的呼聲勢必更加高漲。

自民黨幹部的任期將持續到9月底。森山在總會後的記者會上解釋：「選舉的負責人就是我這位幹事長。我的去留交由任命者總裁決定」。他迴避了如果首相慰留將如何應對的提問。首相向記者團表示，森山是「無人可替代」的人物。小野寺則向記者團表示：「我是政策的負責人。我應該承擔責任」。

總會後，黨總裁選舉管理委員會向黨所屬國會議員和都道府縣支部發出通知，就是否提前舉行總裁選舉徵詢意見。如果要求提前選舉，議員須在8日上午10時至下午3時之間，都道府縣支部則須在同日下午3時之前提交書面申請。

參議院選舉的總結文書是在總會前的總結委員會上獲得通過。文書將物價高漲對策和「政治與金錢」問題列為敗選原因，呼籲黨內「從根本上進行革新」，但未觸及首相個人的責任。首相在總會開場時表示：「我對職位並無留戀，也完全沒有戀棧的打算」。但他沒有明確表明去留。

首相就參議院選舉表示：「許多同志失去了席次，這全都是我的責任。我由衷地深表歉意」。他強調：「我身負指出方向的責任，將會毫不逃避。在適當時機做出正確的判斷，是我應該履行的職責」。森山則呼籲：「現在需要的是團結一致」。



自民黨兩院議員總會上，首相石破茂（左）致詞。右為幹事長森山裕。攝於2日下午，東京永田町黨本部



自民黨兩院議員總會上，首相石破茂（中）低頭致歉。攝於2日下午，東京永田町黨本部



兩院議員總會後，自民黨幹事長森山裕舉行記者會。攝於2日下午，東京永田町黨本部

