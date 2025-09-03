三得利控股公司會長新浪剛史辭職＝因購買保健食品等遭警方調查

Newsfrom Japan

三得利控股公司於2日宣布，會長新浪剛史已於1日辭職。根據該公司表示，新浪向公司報告他因購買保健食品而遭到警方調查。他解釋自己是在認為合法的情況下購買，但公司判斷「新浪先生對此類保健食品的認知有缺失，不適合繼續擔任會長此一要職」。新浪的行為是否違法，目前仍在調查中。

該公司社長鳥井信宏在東京都舉行記者會，低頭致歉：「對於給大家帶來擔憂與困擾，我由衷地表示歉意」。新浪曾擔任經濟同友會代表幹事及經濟財政諮問會議民間議員等職務，這些活動勢必將受到影響。對於新浪是否會繼續擔任經濟同友會代表幹事，鳥井僅表示「我無權回答」。

新浪於8月22日向公司報告自己遭到警方調查，隔日便啟程前往美國出差，並於9月1日回國。在此期間，新浪透過線上方式參與董事會等會議進行協商，並在8月28日一場除他以外的所有董事都出席的會議中，全體一致同意要求他辭職。新浪在與鳥井社長協商後，於9月1日以「個人原因」提出辭呈，並被受理。

公司在記者會上公布了新浪的聲明，其中寫道：「很遺憾我無法繼續擔任會長職務」。

根據偵查相關人士透露，新浪先生被懷疑從美國購買了含有大麻有害成分的保健食品，福岡縣警方已對其住宅進行了搜查。該公司表示，由於案件仍在「調查中」，因此不便透露詳細內容。



三得利控股公司會長新浪剛史辭職，該公司社長鳥井信宏（左）在記者會開場低頭致歉。攝於2日下午，東京都港區

