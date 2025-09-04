日本國交省將處罰約100間郵局＝輕型貨車將暫停使用

Newsfrom Japan

在全國郵局負責收發業務的司機，被發現存在不當點名問題。對此，國土交通省於3日宣布，已向約100間在檢查中確認違規的郵局，通知了輕型貨車停止使用的處罰方案。在給予申辯機會後，預計最快將在10月正式處分。這是日本首次對總計約3萬2000輛輕型貨車做出處分，這意味著部分車輛將在一定期間內無法使用。

國土交通省已於6月取消了日本郵政的一般貨物汽車運輸事業許可，導致其貨車等車輛5年內無法使用。日本郵政預計將採取與處理一般貨物時相同的應對措施，例如增加外包服務等。

根據該省表示，使用停止的處分將以車輛數與日數相乘的「日車」為單位計算。未進行點名將處以最高「100日車」的處分，竄改記錄則處以「60日車」的處分。除每個郵局只有一輛輕型貨車的情況外，受處分的車輛數最多可達總數的一半。

日本郵政於4月公開表示，全國約2400個郵局存在不當點名問題。國土交通省正依據《貨物汽車運輸事業法》持續進行特別檢查，並計畫在今年度內陸續通知處分方案。

日本郵政表示：「未來將會受到行政處分，但我們會採取適當的措施，確保郵件和包裹能準確送達，不造成客戶困擾」。



日本郵政的輕型貨車停放在郵局旁。攝於東京都港區

