讀賣新聞稱「石破首相下台」報導結果是誤報＝相關編輯幹部遭處分

Newsfrom Japan

讀賣新聞於3日，在報紙頭版等處刊登了驗證報導，檢討其7月23日晚報與號外所報導的「石破（茂）首相將下台」一事。該報根據首相在參議院選舉中大敗後，向周邊人士明確表示「打算辭職」等發言，發布了報導，但該報解釋稱：「首相之後可能改變了主意」。並為此道歉：「結果來說是誤報，我們向讀者深表歉意」。

該報同時宣布，將對專務董事前木理一郎和編輯局長瀧鼻太郎處以一個月減薪10%的處分；對政治部長川嶋三惠子和相關負責編輯處以譴責；對首相官邸俱樂部主任給予嚴厲警告。

根據驗證報導，首相曾於7月22日晚間向周邊人士表示：「（日美）關稅談判有結果之後，我認為辭職是個好主意」。在川普總統宣布日美達成協議後，該報再次向首相確認其意向是否改變，在首相表示「沒有改變」後，便發布了下台報導。

然而，報導也指出：「在我們報導後，首相的態度突然改變了」。並表示：「我們應該考量到首相改變心意的可能性」。針對首相在報導後一再重複「我沒有說要辭職」的言論，報導寫道：「由於首相給出了虛假的說明，我們決定詳細報導首相的發言」。



讀賣新聞東京總社。攝於東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]