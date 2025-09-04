三得利前會長新浪剛史記者會強調「清白」＝稱去留「交由同友會判斷」

Newsfrom Japan

經濟同友會代表幹事新浪剛史於3日在東京都舉行記者會。因購買保健食品遭到警方調查，並於1日辭去三得利控股（HD）會長一職的新浪，一邊強調自己「沒有違法，是清白的」，一邊道歉表示：「為引起社會騷動，我深感抱歉，並正在深刻反省」。

關於是否辭去代表幹事職務，他表示「將交由同友會判斷」，並透露將暫停相關活動，由副代表幹事岩井睦雄（日本菸草產業會長）暫代職務。岩井表示，同友會將「在考量調查狀況後，以月內為目標，推進處理新浪先生去留的一系列程序」。

新浪表示，今年4月他在美國購買了當地合法的大麻二酚（CBD）保健食品，並委託友人運送回日本，但最終並未收到。上個月，這位友人透過住在福岡縣的弟弟，再次安排將保健食品寄給新浪，結果他的弟弟被捕。

新浪在談到這位友人時表示，對方是「會給我健康建議的人」。他強調，對於第二次寄送的保健食品，他「沒有持有，也沒有使用，更沒有指示進口。（與我購買的商品）是否為同一件也無法得知」。

儘管新浪因涉嫌從美國進口含有大麻有害成分「四氫大麻酚（THC）」的保健食品而遭到福岡縣警搜查住處，但警方並未在家中搜到違禁藥品，他的簡易尿液檢測結果也呈陰性。

然而，他仍因三得利控股經營層判斷他「不適合擔任要職」而接受了辭職。新浪解釋，辭職的原因是「為了不讓三得利公司蒙羞」。

新浪也身兼政府經濟財政諮詢會議的民間議員。對於是否會繼續這些活動，他僅表示「由政府決定」。



經濟同友會代表幹事新浪剛史在記者會上低頭致歉。攝於3日下午，東京都千代田區



經濟同友會代表幹事新浪剛史舉行記者會。攝於3日下午，東京都千代田區

