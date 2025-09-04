日本2026年度概算預算要求額達歷史新高

Newsfrom Japan

財務省於3日宣布，2026年度一般會計預算的概算要求額為122兆4454億日圓，創下歷史新高。由於國債利息支付費用和社會保障費用增加，預算總額首次超過120兆日圓。在重要政策方面，有許多要求在提出時並未明示金額，因此在年底的預算編列中，預計將面臨嚴格的審查。

總預算要求額較2025年度（117兆6059億日圓）大幅增加，連續三年刷新歷史新高。日本面臨的課題堆積如山，包括物價高漲、應對川普關稅、維持基礎設施、支援育兒以及重建醫療體系等。由於執政黨和在野黨雙方都要求擴大支出，如何兼顧財政健全化將成為焦點。

增長最為顯著的是用於償還債務本金和支付利息的「國債費」。要求額較2025年度的原始預算增加了超過4兆日圓，達到創歷史新高的32兆3865億日圓。這主要是因為近期長期利率上升，用於計算利息支付費用的預期利率被調高至2.6%。

這次的概算要求取消了原有的「以減少既有經費為前提，允許要求最多3倍削減額度」的規定。為了推動物價高漲對策等重要政策，各省廳可自行判斷，將裁量經費的增額上限提高至2025年度原始預算的20%。與重要政策相關的總要求額為2兆7413億日圓。



財務省。攝於東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]