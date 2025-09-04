日本政府緊密關注中俄朝三國＝警惕軍事合作強化

Newsfrom Japan

日本政府正在密切關注，在中國3日於北京舉行的「抗日戰爭勝利80週年」軍事閱兵式上，中、俄、北韓三國領袖齊聚一堂之後，三國的合作將如何發展。日本警惕，如果這三國加強國安層面的合作，對日本造成的威脅將會增加。北韓最高領導人金正恩在有眾多國家元首出席的場合露面實屬罕見，日本也正加速分析其意圖和影響。

官房長官林芳正在3日的記者會上表示，關於中俄朝的合作關係，「我們將持續抱持重大關切，努力收集和分析資訊，包括其對區域安全造成的影響」。

中俄朝三國領袖在天安門城樓上並排而站，被認為旨在炫耀其團結。此前三國的合作多以中朝、俄朝等雙邊關係為主，因此三國合作是否能具體化將是關注焦點。

中國在東海、南海等地的霸權主義行動日益增強，俄羅斯和北韓也正在深化軍事合作。如果三國在國安層面聯手，對日本的威脅勢必將大幅增加。一位防衛省幹部強調：「我們將觀察三國領袖今後的發言和態度」。

日本也關注時隔約六年半訪中的金正恩。政府內部有觀點認為，「沒想到金正恩會出席一個他無法成為主角的國際會議。這很令人驚訝」。而外務省相關人士則表示：「或許是因為美國的關稅措施等國際環境發生變化，金正恩有了想『走出去』的意識」。

也有觀點認為，這是金正恩為將來的美朝領袖會談鋪路。美國前總統川普曾在第一任期內舉行了三次美朝首腦會談，據說他仍對與北韓對話抱持意願。一位日本政府相關人士指出，金正恩「可能是考量到美朝關係，才決定推動與中國的關係改善」。



官房長官林芳正舉行記者會。攝於3日，首相官邸

