颱風15號琵琶襲向四國、紀伊半島＝宮崎縣發生線狀降水帶，須警惕災害

颱風15號於4日凌晨在奄美大島以東海域生成，並於當日晚間沿著宮崎縣北部外海向北移動。目前預計其登陸四國的可能性增高，並在5日中午左右朝紀伊半島前進。九州東部和四國將會降下大雨，宮崎縣北部的平原地區已發生線狀降水帶，宮崎縣延岡市也發布了「緊急安全確保」警報。氣象廳呼籲民眾嚴防土石流災害、低窪地區淹水、河川水位上漲，並注意強風和高浪。

宮崎縣都農町在4日晚間9時前的24小時降雨量高達465.5毫米，刷新該地的觀測史紀錄。宮崎機場則在下午3時35分觀測到最大瞬間風速21.1公尺。預計15號颱風將在5日下午至晚間，沿著東海和關東外海向東移動。

除了宮崎縣，可能發生線狀降水帶的縣市與時間帶為：大分縣（5日凌晨）、德島縣、愛媛縣、高知縣（5日中午前）、東海四縣（5日中午過後）、和歌山縣（5日凌晨至中午前）、宮城縣（清晨至早晨）、岩手縣（早晨至中午前）。

JR東海道・山陽新幹線雖然在5日沒有計畫停駛，但東海道新幹線可能會出現延誤或停駛。

15號颱風於4日晚間9時，以每小時25公里的速度，沿著延岡市東北東約40公里的海上向北北東方向前進。中心氣壓為1000百帕，最大風速18公尺，最大瞬間風速25公尺。颱風東側280公里和西側165公里範圍內為風速15公尺以上的強風區。

截至5日下午6時的24小時預計最大降雨量為：東海300毫米、近畿和四國250毫米、關東甲信和九州北部200毫米、東北150毫米、中國和九州南部120毫米、北陸100毫米。



