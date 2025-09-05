本田新款「Prelude」5日發售＝睽違24年復活

Newsfrom Japan

本田汽車於4日宣布，經典跑車「Prelude」（序曲）的新款車型將於5日發售。這款跑車以雙門油電混合車（HV）的形式，在睽違24年後重新回歸，目標國內年銷量達3500輛。本田認為油電混合車的需求預計將在2030年持續擴大，因此希望新款車型能成為強化其油電混合車戰略的「序曲」。

第一代「Prelude」於1978年發售，在80年代後半期以「約會用車」的暱稱受到歡迎，並於2001年停產。新款車型是第六代，首次搭載了本田的控制技術「Honda S+Shift」。其設計旨在追求「隨心所欲的駕馭感」，具備在加速或減速時調整引擎轉速，並將轉速變化的聲音傳達給駕駛者等功能。一般車型的價格為617萬9800日圓。

新款「Prelude」預計將在年底於北美發售，2026年上半年於歐洲發售。常務董事井上勝史在4日的發表會上，將這款跑車定位為「在電動化時代重新定義『駕馭樂趣』，並向全球顧客提供的、在四輪車戰略上扮演重要角色的車型」。



本田汽車即將發售的新款「Prelude」。攝於4日下午，東京都澀谷區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]