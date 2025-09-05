日美協議正式生效＝美國汽車關稅大降、日本擴大白米採購

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國總統川普於4日簽署了一項總統行政令，以履行與日本的貿易談判協議。行政令將汽車關稅從目前的27.5%下調至15%。川普已命令商務部長盧特尼克，在行政令刊登於官方公報後，於七天內採取措施修正關稅稅率。同時，也修正了先前一律加徵15%的相互關稅的適用方式。

針對汽車關稅，經濟再生擔當大臣赤澤亮正在華盛頓向記者團指出，關稅下調有可能在兩週內實施。

總統行政令中也明確記載，日本政府將在每年無關稅進口77萬噸白米的最低進口量（minimum access）配額內，努力擴大美國產白米的進口量75%。

赤澤為了進行最終協商，要求美方儘早發布總統行政令而訪美，並與盧特尼克部長進行了會談。

兩國官員也簽署了投資相關備忘錄。盧特尼克部長強調：「這是日美關係邁向新時代的歷史性日子」。赤澤先生則向記者團表示：「我對7月協議的確實執行表示歡迎」。

關於相互關稅，協議規定，對於現有關稅稅率在15%以上的品項，將不額外加徵關稅；而對於稅率低於15%的品項，則將總關稅稅率調整至15%。目前，美國統一對日本商品加徵15%關稅，但多收的部分將追溯至8月7日的生效日，進行退還。

此外，行政令也提到，日本政府將以每年80億美元（約1兆2000億日圓）的規模，進口玉米、大豆、生物乙醇等農產品和美國產品，並將採購美國製的飛機和防衛裝備品。

行政令中還明確，日本政府將努力接受通過美國安全認證的美國製汽車，並簡化在日本銷售所需的額外測試。

總統行政令也涵蓋了對美國5500億美元（約82兆日圓）的投融資。備忘錄中，雙方同意將資金投入半導體、重要礦物、人工智慧（AI）等領域，並由美國總統指定投資對象。



美國總統川普。攝於8月26日，華盛頓（法新社時事）



4日，經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）與美國商務部長盧特尼克在簽約儀式上握手。攝於華盛頓（代表攝影/時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]