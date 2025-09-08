悠仁親王成年式＝誓言「懷抱自覺，履行職責」

Newsfrom Japan

秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王（筑波大學一年級），在6日19歲生日當天，舉行了向大眾公開其成年皇族身分的成年式。這是自秋篠宮文仁親王以來，睽違40年再次舉行皇室成年式。

6日清晨，悠仁親王在赤坂御用地（東京都港區）的秋篠宮邸內，進行「賜冠之儀」，從天皇陛下的使者手中接過成年的冠冕，以及裝飾在冠上的「燕尾纓」，隨後前往皇居。

核心儀式「加冠之儀」於上午10點左右在宮殿「春秋之間」舉行。悠仁親王身穿未成年時的袍服「闕腋袍」出席。擔任加冠人的天皇陛下親信、侍從次長坂根工博，取下悠仁親王未成年時的頭飾「空頂黑繒」，為他戴上附有燕尾纓的冠冕。

悠仁親王來到天皇、皇后兩陛下跟前，向天皇陛下致謝：「感謝您賜予我冠冕」。他對秋篠宮夫婦表示：「非常感謝為我舉辦成年式。我將懷抱成年皇族的自覺，並努力履行職責」。

隨後，他換上成年皇族的袍服「縫腋袍」，戴上附有垂纓的冠冕，乘坐儀式馬車前往祭祀皇室祖先的宮中三殿，首次以成年皇族身分參拜。

下午2點左右，他在宮殿「松之間」進行「朝見之儀」，向兩陛下行成年禮。悠仁親王表示：「我自覺到成年皇族責任的重大，將更勤奮向學，累積經驗，以報答至今所受的恩惠」。天皇陛下則回應：「我衷心慶賀你舉行成年式。希望你今後在學業上努力，並能出色地履行皇族職責」。隨後，天皇陛下頒贈勳章「大勳位菊花大綬章」。



秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王正在進行「加冠之儀」。攝於6日上午，皇居・宮殿「春秋之間」（代表攝影）



秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王在「朝見之儀」向天皇、皇后兩陛下問候並入座。攝於6日下午，皇居・宮殿「松之間」（代表攝影）



秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王結束一系列成年儀式後走出宮殿。攝於6日下午，皇居・宮殿東庭

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]