石破首相辭職＝稱是為避免「自民黨分裂」、將舉行臨時總裁選舉

首相石破茂（自民黨總裁）於7日在首相官邸舉行記者會，表明了辭職意向。由於他在7月的參議院選舉中大敗，黨內要求提前舉行總裁選舉的「倒石破」呼聲日益擴大，他判斷繼續留任將十分困難。自民黨將舉行臨時總裁選舉，以盡快選出新總裁。石破預計將在新總理在臨時國會經指名選舉後，正式卸任。

首相於下午6點召開臨時記者會，明確表示「我決定辭去總裁一職」。關於辭職原因，他解釋，與美國的關稅談判已「告一段落」。此外，他也對如果繼續進行關於是否提前舉行總裁選舉的程序，可能會「在黨內造成決定性分裂」表達了擔憂。

石破否定參加臨時總裁選舉的可能性，並強調：「在新總裁選出之前，我將切實履行應盡的責任，並將未來的道路託付給新總裁、新首相」。

石破首相於2024年10月就任。上任後，他立即解散眾議院進行大選，但受派閥政治獻金醜聞等影響，執政黨以未能維持過半數席次而慘敗。

在此後的國會中，他被迫進行艱難的政權運作，但在部分在野黨的協助下，成功通過了2025年度的預算案。然而，今年7月的參議院選舉再次大敗，導致執政黨在參眾兩院都失去過半數席次，形成了前所未有的局面。

首相曾主張「第一大黨的責任」，並表示為了應對日美關稅協議的徹底履行等課題，他有意繼續留任。但所屬議員和地方組織不斷傳出要求他及黨內幹部負責的聲音。

自民黨原定在8日，就提前舉行總裁選舉一事，向黨所屬國會議員徵詢意見，但現在已取消。根據黨規，若有295名國會議員和47個都道府縣支部中的過半數（172人）提出要求，即可決定提前舉行總裁選舉。

截至7日，超過半數的24個都道府縣支部已決定贊成提前舉行總裁選舉。此外，農林水產大臣小泉進次郎（44歲）也在6日與首相會談時，敦促首相避免進入徵詢意見程序，這顯示「倒石破包圍網」正在收緊。

隨著首相表明辭職，總裁選舉的相關動向將正式展開。黨內有呼聲支持前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（64歲）和小泉。此外，前經濟安全保障大臣小林鷹之（50歲）、官房長官林芳正（64歲）、前幹事長茂木敏充（69歲）等人的動向也備受關注。



