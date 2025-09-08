石破首相辭職後，政策停滯恐長期化＝物價與美國關稅對策延遲

Newsfrom Japan

首相石破茂宣布辭職後，日本經濟政策的停滯恐將進一步長期化，這將是無可避免。雖然首相的去留問題已在自民黨內造成「政治空白」，但在總裁選舉結束、新政權成立前，推動重要政策將會非常困難。因應美國川普政府的高關稅政策和物價高漲的經濟對策制定，預計將大幅延遲。

石破首相曾在5日表示「將在這個秋天制定經濟對策」，並展現與在野黨進行政策協商的意願。自民、公明兩黨在參議院選舉政見中，提出了向每位國民發放2萬至4萬日圓現金的計畫，但遭到在野黨的強烈反對。由於自公兩黨在參眾兩院皆為少數黨，若想向國會提交並通過有助於經濟對策的追加預算案，在野黨的合作是不可或缺的。

然而，自民黨的政策負責人政調會長小野寺五典已表明辭意。執政黨與在野黨之間的協商處於「休眠狀態」（某經濟官員語）。

關於廢除汽油稅暫定稅率的實務協商，自8月1日由執政黨和在野黨六個政黨開始協商以來，由於在如何確保因減稅而減少的財源方面存在巨大分歧，協商一直處於僵持狀態。此外，從2026年度開始實施的高中學費免費化政策，其對象範圍和財源等制度設計也需要盡快確定。一位政府相關人士表示：「由於『政治空白』的持續，用來討論年底預算編列和稅制改革的時間將所剩無幾」。這引發了人們的擔憂。

首相在7日的辭職記者會上表示，川普總統簽署了修正日本關稅稅率的總統行政令，是「一個階段性的終點」，但他仍流露出依戀，稱「我必須徹底消除企業與業者的不安，並致力於打造一個更強大的日本經濟」。



7日，首相石破茂結束記者會後離開首相官邸（法新社/時事）

