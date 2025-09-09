公平交易委員會建議＝Yodobashi Camera不當扣減貨款，違反《下包法》

Newsfrom Japan

針對大型家電連鎖店「Yodobashi Camera」（東京都新宿區），其委託製造自有品牌（PB）家電產品的下包廠商，被指控不當扣減貨款等行為，公平交易委員會於8日建議該公司防止再犯，認定其違反《下包法》（減價之禁止）。

據公平交易委員會表示，從去年1月到今年3月，Yodobashi Camera以回扣等名義，不當扣減了6家委託製造PB產品的下包廠商的合約金額。此外，在委託家電維修和電腦支援服務時，也扣減了支付給廠商的費用，總金額超過1300萬日圓。

負責調查的中小企業廳於今年7月向公平交易委員會提出「處置請求」，要求其對Yodobashi Camera進行處分。根據了解，Yodobashi Camera已向廠商支付了被扣減的款項。

Yodobashi Camera在收到建議後發表聲明：「我們將努力強化法規遵循，並徹底防止類似事件再次發生」。



Yodobashi Camera新宿西口本店。攝於東京都新宿區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]