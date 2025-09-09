日立美國鐵路車輛工廠啟動＝將創造1300個就業機會

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】日立製作所於8日，其位於美國東部馬里蘭州的鐵路車輛工廠正式啟動。總投資額達1億美元（約148億日圓），工廠每月可生產20輛車廂，並創造1300個就業機會。預計每年將產生約3.5億美元（約518億日圓）的經濟效益。

這座工廠是日立運用包括人工智慧（AI）在內的先進技術打造的次世代數位工廠，希望擴大其在北美地區的鐵路業務。社長兼執行長（CEO）德永俊昭表示：「我們不僅匯集了製造的專業知識，也整合了數位、AI技術等廣泛業務的專業性。」

日立已獲得華盛頓首都圈交通局的地下鐵車輛訂單，並計畫向包括首都華盛頓在內的周邊地區，交付超過600輛車廂。

在數位化方面，日立投入超過3000萬美元，以持續監控供應鏈和製造流程。同時也使用3D印表機製造零件，以提升品質。

新工廠佔地約2萬9000平方公尺，重視環境保護，從啟動之初就實現零廢物掩埋。透過太陽能板和再生能源採購合約，實現了二氧化碳（CO2）淨零排放。日立的方針是利用AI提高能源效率。



日立製作所位於美國東部馬里蘭州，正式啟動的鐵路車輛工廠。（該公司提供/時事）

