日本政府將關閉俄羅斯境內所有日本中心＝因雙邊關係惡化

官房長官林芳正在10日的記者會上宣布，日本政府將關閉在俄羅斯境內設立的全部六處「日本中心」。此舉是俄羅斯入侵烏克蘭後，日俄關係惡化的後續行動。日本外務省表示，已於8月27日透過外交管道向俄羅斯傳達此決定。

林長官解釋關閉原因：「在日俄關係周邊情勢發生巨大變化的背景下，日本中心已經充分完成了其歷史使命」。他也提到，俄羅斯在1月單方面終止了關於日本中心的政府間備忘錄，這也是「一個重要的考量因素」。

林長官表示，位於遠東符拉迪沃斯托克（海參崴）的日本中心，在7月30日和8月26日兩度遭到俄羅斯內務部的突擊檢查。他說：「我們已努力妥善應對，包括要求確保職員的人身安全」。

日本中心於1994年設立，希望培養負責日俄經濟關係的人才。除了符拉迪沃斯托克，其他中心設在首都莫斯科、西北部聖彼得堡、中部下諾夫哥羅德、遠東的哈巴羅夫斯克和南薩哈林斯克。中心曾推展經營講座、日語課程、赴日研修和商務媒合等活動。



官房長官林芳正舉行記者會。攝於10日上午，首相官邸

