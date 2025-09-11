紀子妃迎59歲生日＝談及悠仁親王成年式盼「珍惜職責」

Newsfrom Japan

秋篠宮紀子妃於11日迎來59歲生日。她在給宮內廳記者的書面答覆中，回憶了長子悠仁親王（筑波大學一年級，19歲）的成年式，表示「我感到很安心」，並期許：「希望他珍惜每一項職責，切實地擔負起自己的角色，走自己的道路」。

紀子妃回憶，在睽違40年舉行的成年式準備過程中，悠仁親王「似乎感受到了儀式的意義以及自身的責任和職責」。她寫道：「我對父親能將傳統的宮中儀式傳承給兒子，並讓悠仁能如此珍重地完成這些儀式，感到非常感慨」。

她也透露，悠仁親王過著在東京和茨城縣筑波市兩地生活的日子，有時會將自己在赤坂御用地（東京都港區）宮邸菜園種的蔬菜帶到筑波自炊，她從中「感受到了他的成長」。

今年春天取得駕照的悠仁親王，有時會開著父親秋篠宮文仁親王從大學時代就珍愛的黃色「金龜車」。據了解，他會載著秋篠宮文仁親王坐在副駕駛座，在赤坂御用地內享受駕車的樂趣。

長女小室真子（33歲）今年春天在美國生下了第一個孩子。對於第一個孫子的誕生，紀子妃表示「我們全家都非常高興」，並期待「希望她能在一個好的時機回日本探親」。

今年適逢戰後80週年，她回顧7月與秋篠宮文仁親王、8月與次女佳子內親王一同訪問廣島的經歷，並表示：「我強烈感受到戰爭的記憶不應該只停留在過去，而是與現在緊密相連」。



秋篠宮妃紀子さま在59歲生日前拍照。攝於8月22日，東京都港區的秋篠宮邸（由宮內廳提供）



紀子妃在秋篠宮邸內，向秋篠宮文仁親王展示她在與佳子內親王訪問廣島時，收到的原爆養護院住民贈送的千紙鶴，兩人相視而笑。攝於8月22日，東京都港區的秋篠宮邸（由宮內廳提供）

