韓國總統李在明就任百日：願強化對日合作，但也稱「石破下台後恐有困難」

【首爾時事】韓國總統李在明於11日迎來就任100天，在首爾舉行記者會。關於對日關係，他表示，即使在歷史和領土問題上存在立場分歧，但在經濟和民間交流等領域，「仍有很多可以合作的地方」，並表達了強化與日本下屆政府合作的意願。不過，他也認為在首相石破茂卸任後，兩國關係「會變得更加困難」。

在韓國，石破茂被視為在「歷史問題上立場溫和」、「友好」。李在明在8月下旬首次訪日時，曾與石破會談，雙方確認將以「未來導向」來發展日韓關係。

李在明在記者會上表示：「誰擔任日本首相並不重要」。他展現出與下屆首相持續對話的方針。同時，他暗示日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並呼籲：「在經濟領域，日韓之間需要建立新的合作框架」。

對於一名日本記者提出「石破先生下台後，日韓關係是否會倒退」的質疑，李在明明確表示「我們也有同樣的看法」。他避免具體提及下屆首相的人選，但說：「（兩位熱門候選人）的外交方針似乎很相似」。

關於日本將於本月13日舉行的世界文化遺產「佐渡島金山」（新潟縣佐渡市）的勞工追悼儀式，李在明解釋：「與日方的意見難以達成一致，所以這次不會參加」。他表示將持續與日方協商。

另一方面，針對美國南部喬治亞州現代汽車工廠在建案中，有超過300名韓國人被拘留的問題，李在明指出：「當在美國建廠時遇到不利或困難，企業會感到很苦惱」。他表示：「這可能會對未來對美國的直接投資造成巨大影響」。他還強調：「工廠建設需要關於安裝機械設備的技術，但美國缺乏這類人才」。他透露將向美國政府施壓，要求其允許韓國技術人員留在當地。



